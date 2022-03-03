Москва, , 17:06 — REGNUM Концентрация российских учёных на научных базах Web of science и SCOPUS мешает развитию науки. Об этом в телеграм-канале «Хроники заката цивилизации» написал историк и блогер Михаил Диунов, комментируя инициативу Украины по запрету индексации материалов из российских научных журналов в международных библиографических и реферативных базах Web of science и SCOPUS.

Ученый (сс) luvqs

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«Выскажусь как учёный, непосредственно с этой темой связанный. На мой взгляд, в настоящее время чрезмерная концентрация системы оценки эффективности отечественных учёных на иностранных WoS и SCOPUS превращена в фикцию и на деле лишь мешает развитию науки. Почти все подобные публикации делаются за деньги, причем стоимость их весьма велика, что сразу отрезает от высоких рейтингов тех ученых, кто не попал в число получателей грантов (кому их дают — понятно), или не имеет «счастья» преподавать в придворных ВУЗах, вроде ВШЭ (кого туда берут — тоже понятно)», — написал Диунов.

По его словам, использование отечественных систем рейтингования вроде РИНЦ и ВАК «ничуть не более эффективно»: «Фактически для научного журнала ставится задача любой ценой попасть в как можно более престижный список рейтингования, чтобы затем начать торговать возможностью публикации. Да так делают не все, есть честные издания (и я их знаю), но…».

Диунов отметил, что оценка труда учёного может осуществляться лишь по одному критерию — его вкладу в науку, который определяется влиянием его работ на научную среду и авторитетом специалиста среди коллег: «Именно так было в XIX веке, когда никаких богопротивных WoS и SCOPUS не существовало, а учёные почему то вполне понимали кто из них чего стоит. Поэтому все системы и списки вроде WoS, SCOPUS, РИНЦ и ВАК должны быть отменены. Научные журналы может издавать любой учёный и его авторитет определяется не тем, в какой список он допущен, а тем, какого уровня публикации в нем можно прочесть. Причём честным научным изданиям, о которых я говорил выше, это никак не помешает».