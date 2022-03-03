3 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 17:25 — REGNUM Решение грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили подписать заявку на вступление Грузии в Евросоюз стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 3 марта в социальной сети Facebook.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«Скоро все они начнут подавать заявки на вступление в новый Советский Союз», — считает Elli P.

Многие пользователи были крайне разочарованы решением грузинского премьер-министра. Граждане считали, что между Грузией и Россией наметилось долгожданное потепление отношений, но всё обернулось новым разворотом Тбилиси своим задом к Москве.

«Недолго потепления в отношениях с Россией у Грузии были. К противнику решила побежать?» — пишет Василий Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что на то Грузия и свободная страна, чтобы самостоятельно решать, куда ей вступать.

«Все имеют право подать запрос хоть куда. Почему бы и нет? Они свободные и независимые! Это их право самоопределять свою принадлежность», — считает Raisia S.

Часть людей полагает, что после вступления Грузии в Европейский союз данная республика навсегда распрощается со своей самостоятельностью и самобытностью, отдав право распоряжаться своей землёй еврочиновникам и американским марионеткам.

«Вот уж я не думал о том, сколько слабомыслящих людей в бывших республиках! Вы для Европы — расходный материал. В США, поверьте, вас за людей и вовсе не считают. Вы для Запада — подопытные кролики, и ценность представляет только ваша земля с её ресурсами! Я понимаю, это обидно осознавать и вы захотите доказать, что это не так! Но включите голову, гордость и вспомните, кто вы есть! Станьте самостоятельными или вами попользуются да выкинут!» — предупреждает Александр М.

Иван Айвазовский. Река Риони. Грузия. 1870-е

Ряд пользователей указывает на то, что Грузия, переходя под протекторат Евросоюза, обрекает себя на новое противостояние с Российской Федерацией.

«Грузия нужна в первую очередь Североатлантическому альянсу и Америке, чтобы разместить на её территории ракеты против России», — отмечает Олег З.

«Евросоюз — не такой уж безобидный блок. Будем надеяться, что Грузии хватит тех экономических мозгов, чтобы не вступать туда! Кроме того, у них может просто экономика не потянуть такую ношу. Потом будут пытаться выйти, как Великобритания. Радуйтесь своей независимости!» — призывает Жанна Е.

Нашлись и те, кто уверены, что после вступления Грузии в ЕС страну будут ждать тяжёлые экономические потрясения, ведь вся республика начнёт работать в интересах Запада, обслуживая лишь определённые потребности, а всё, что Западной Европе не требуется, будет распродано и уничтожено.

«Флаг вам в руки, вряд ли великолепная вода «Боржоми» сможет на равных конкурировать с «Перье», — указывает Андрей О.

«Если Грузия станет придатком Евросоюза, то с этой самой Грузией можно будет распрощаться. Если посмотреть на опыт Прибалтики, то мы увидим, как Западная Европа умеет высасывать все соки из своих вассалов на востоке», — написал Алексей Н.

Напомним, 2 марта пресс-служба грузинского правительства сообщила о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на вступление республики в Евросоюз. По его мнению, это «исторический день для Грузии».