Вашингтон, 3 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Лидер одной из ячеек американской ультраправой группы Oath Keepers сознался в заговоре с целью нападения на Капитолий 6 января 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на министерство юстиции США.

(сс) Elvert Barnes На митинге 6 января

Согласно данным прокуратуры, 34-летний Джошуа Джеймс возглавлял ячейку Oath Keepers в Алабаме. Мужчина признал себя виновным в заговоре и нападении на Капитолий и согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, ранее известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии и заявил, что расследование причин и обстоятельств данных событий, которое проводит специально созданный комитет палаты представителей, похоже «на те расследования, которые проводил Иосиф Сталин».