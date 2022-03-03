Одесса, Украина, 3 марта 2022, 17:01 — REGNUM Эстонское грузовое судно затонуло после взрыва недалеко от морского порта Одессы, сообщает 3 марта агентство Reuters со ссылкой на компанию-судовладельца Vista Shipping Agency.
По данным компании, двое моряков спаслись на плоту, остальные четверо членов экипажа пропали без вести.
«Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести», сказал менеджер компании Игорь Илвес.
По его мнению, причиной взрыва могла быть морская мина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские военные неоднократно заявляли, что в случае угрозы «агрессии» они заминируют прибрежные акватории.
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