Одесса, Украина, 3 марта, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Эстонское грузовое судно затонуло после взрыва недалеко от морского порта Одессы, сообщает 3 марта агентство Reuters со ссылкой на компанию-судовладельца Vista Shipping Agency.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

По данным компании, двое моряков спаслись на плоту, остальные четверо членов экипажа пропали без вести.

«Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести», сказал менеджер компании Игорь Илвес.

По его мнению, причиной взрыва могла быть морская мина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские военные неоднократно заявляли, что в случае угрозы «агрессии» они заминируют прибрежные акватории.