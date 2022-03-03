Вашингтон, 3 марта, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В США генеральные прокуроры штатов начали общенациональное расследование возможного вредного воздействия TikTok на психическое здоровье несовершеннолетних пользователей. Об этом 3 марта пишет Billboard.

Мобильное приложение TikTok

Расследование затронет ряд штатов — Калифорнию, Флориду, Кентукки, Массачусетс, Небраску, Нью-Джерси, Теннесси и Вермонт. По мнению регулирующих органов, из-за компьютерного продвижения контента соцсеть может поставить под угрозу физическое и психическое здоровье детей.

Ранее в Техасе началось расследование предполагаемых нарушений неприкосновенности частной жизни детей со стороны TikTok. «Наши дети растут в эпоху социальных сетей, и многие считают, что им нужно соответствовать той версии реальности, на которую наложили фильтры… Мы знаем, что это оказывает разрушительное воздействие на психическое здоровье и благополучие детей», — заявил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.