Челябинск, , 16:58 — REGNUM В Челябинской области не стоит допускать немотивированного роста цен. Об этом на совещании с руководителями агрокомпаний и федеральных сетей заявил губернатор Алексей Текслер.

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Он отметил, что в нынешних условиях нужно обеспечить бесперебойное стабильное снабжение населения продуктами питания и всеми товарами первой необходимости. Также важно не допустить немотивированного роста цен. Необходимо обеспечить постоянный мониторинг запасов и цен.

Кроме того, чиновник назвал важным обеспечить бесперебойную работу предприятий агропромышленного комплекса, распределительных баз, магазинов, складов и всего ретейла.