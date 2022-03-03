Красногорск, , 16:58 — REGNUM На территории Подмосковья отменяются обязательные QR-коды. Об этом 3 марта сообщает оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса в регионе.

QR-код geralt

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Отмечается, что требование к наличию QR-кодов перестанет действовать с 4 марта. Также снимаются все ограничения на посещение заведений общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

В то же время ряд мер профилактики распространения коронавируса на территории Подмосковья будет сохранён. Например, для граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями будет по-прежнему рекомендован домашний режим. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции также останется обязательным.

«Публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя, за исключением организуемых органами государственной власти», — сказано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: QR-коды больше не понадобятся для посещения Эрмитажа