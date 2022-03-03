Красногорск, 3 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум. На территории Подмосковья отменяются обязательные QR-коды. Об этом 3 марта сообщает оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса в регионе.

geralt QR-код

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Отмечается, что требование к наличию QR-кодов перестанет действовать с 4 марта. Также снимаются все ограничения на посещение заведений общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

В то же время ряд мер профилактики распространения коронавируса на территории Подмосковья будет сохранён. Например, для граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями будет по-прежнему рекомендован домашний режим. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции также останется обязательным.

«Публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя, за исключением организуемых органами государственной власти», — сказано в сообщении.