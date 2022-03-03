Владимир, 3 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области возобновляется проведение массовых мероприятий при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цитата из а/ф «Король пещеры: Граф Монте-Кристо». реж. Махиро Маэда. 2004. Япония Публика

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Разрешено проводить массовые зрелищные, физкультурные и спортивные мероприятия. При этом максимальное число зрителей на массовых мероприятиях может составлять не более 75% от общей вместимости зала организации культуры или объекта спорта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предприятия общепита, ночные клубы, бары, боулингов и кинотеатров теперь могут полностью заполнять залы, работать по ночам и не требовать у посетителей QR-коды о вакцинации.