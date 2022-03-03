Шахты, Ростовская область, , 16:53 — REGNUM В Ростовской области директор спортивной школы №5 в Шахтах предстанет перед судом по обвинению в халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Туллио Крали. Греко-римская борьба. 1935

Следователи полагают, что в 2020 году директор спортшколы зачислил в группу начального этапа подготовки по греко-римской борьбе детей, находящихся в разных весовых и возрастных категориях. Руководитель также допустил к проведению занятий с ними тренера без образования. В результате при проведении спарринга мальчик 2007 года рождения получил закрытую травму шейного отдела позвоночника.

Материалы уголовного дела направлены в суд.