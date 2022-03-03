Асунсьон, 3 марта, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Парагвайский депутат Хуан Карлос Озорио был вынужден подать в отставку на фоне заявлений о его связи с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

Депутат объявил о добровольном уходе с поста сразу после решения нижней палаты о вынесении вопроса о его увольнении на голосование. Основанием для этого послужили аудиозаписи переговоров депутата с арестованным в апреле 2021 года наркоторговцем.

Между тем Озорио объяснил своё решение об отставке «стрессом» и заявил, что никаких оснований для обвинений против него нет. По словам депутата, прокурор, ведущий дело, также не обнаружил подтверждений его связи с наркоторговцем.