Кострома, , 17:00 — REGNUM Захоронением безродных после ликвидации муниципального предприятия «Городские ритуальные услуги» в Костроме будет заниматься МКУ «Служба муниципального заказа по ЖКХ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин.

Могила Eli Duke

Напомним, реорганизация ритуальных услуг началась в конце 2021 года. К такому решению власти пришли из-за убытков компании. На сегодняшний день процесс ликвидации почти завершён. Кроме оказания платных услуг предприятие выполняло социальную функцию — хоронило умерших, не имевших родных. Таких захоронений осуществлялось около 100 в год.

Сейчас эти полномочия переданы «СМЗ по ЖКХ». До 1 апреля 2022 года компания должна объявить конкурс и заключить агентский договор с подрядчиком, готовым выполнять эту работу. Стоимость ритуальных затрат в расчёте на одного безродного усопшего устанавливает государство. На сегодняшний день тариф на транспортировку, погребение, поставку гроба и установку регистрационного знака с инициалами и годами жизни на могиле составляет 6,5 тысячи рублей. Средства на это выделяет городской бюджет.

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