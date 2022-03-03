Захоронением безродных в Костроме будет заниматься «СМЗ по ЖКХ»
Кострома, 3 марта, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Захоронением безродных после ликвидации муниципального предприятия «Городские ритуальные услуги» в Костроме будет заниматься МКУ «Служба муниципального заказа по ЖКХ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин.
Напомним, реорганизация ритуальных услуг началась в конце 2021 года. К такому решению власти пришли из-за убытков компании. На сегодняшний день процесс ликвидации почти завершён. Кроме оказания платных услуг предприятие выполняло социальную функцию — хоронило умерших, не имевших родных. Таких захоронений осуществлялось около 100 в год.
Сейчас эти полномочия переданы «СМЗ по ЖКХ». До 1 апреля 2022 года компания должна объявить конкурс и заключить агентский договор с подрядчиком, готовым выполнять эту работу. Стоимость ритуальных затрат в расчёте на одного безродного усопшего устанавливает государство. На сегодняшний день тариф на транспортировку, погребение, поставку гроба и установку регистрационного знака с инициалами и годами жизни на могиле составляет 6,5 тысячи рублей. Средства на это выделяет городской бюджет.
Справка: «Городские ритуальные услуги» работали в Костроме с 1998 года. За предприятием было закреплено два помещения площадью 500 квадратных метров — магазин с помещениями для подготовки продукции на улице Рабочий проспект и ритуальный зал с хранилищем для тел умерших на улице Никитской. Имущество будет находиться в казне города, в дальнейшем его будут сдавать в аренду.