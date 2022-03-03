Белград, 3 марта, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Сербия до 1 июня будет получать газ по цене $270 за 1000 кубометров, как ранее договорились президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 3 марта в интервью сербским СМИ.

Ruserbia.com Александр Боцан-Харченко

Российский дипломат напомнил, что Москва выполнила все свои обещания.

Отвечая на вопрос, что ждет Сербию после июня, Боцан-Харченко сказал, что сейчас никто не может это прогнозировать, так как ситуация на рынке постоянно меняется.

«Наш общий прогноз таков: для Сербии найдется выгодное решение. Ситуация на энергетическом и газовом рынке меняется в течение одного дня, все зависит от развития событий», — рассказал Боцан-Харченко в интервью телеканалу К1.

Напомним, что в конце 2021 года сербская и российская стороны договорились продлить еще на шесть месяцев условия прежнего контракта на поставку газа в Сербию. Подписание нового долгосрочного контракта планировалось летом текущего года.