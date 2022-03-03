Ла-Пас, 3 марта, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Экс-президент Боливии Эво Моралес напомнил о военных операциях США по всему миру и заявил, что Вашингтон заставляет Россию платить высокую цену за государственный суверенитет.

Questiondigital.com Эво Моралес

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«Военные операции США привели к гибели миллионов людей в Хиросиме и Нагасаки, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Интервенционизм НАТО угрожает России, заставляя ее платить высокую цену за сохранение государственного суверенитета», — написал политик 3 марта в своём микроблоге в Twitter.

«Это страна с двойными стандартами. Она говорит о свободе, но распродает свое оружие, угрожая миру. Империализм пытается добиться гегемонии посредством кровопролития и войны между народами», — добавил Моралес.