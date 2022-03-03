Владимир, 3 марта, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области отменена норма о переводе не менее 30% работников на дистанционную работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР На работе

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Сняты ограничения на посещение музеев организованными группами экскурсантов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также сняты ограничения по заполняемости залов предприятий общепита и развлекательных заведений. В общественных местах больше не нужны QR-коды и справки, но всё ещё обязательно носить маски.