Москва, 3 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Банк России в ближайшие три месяца не будет раскрывать актуальные данные об объёме международных резервов страны. Об этом сообщает 3 марта пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

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В сообщении указывается, что по состоянию на 25 февраля международные резервы России сохранились на историческом максимуме в $643,2 млрд, который был достигнут 18 февраля.

«В ближайшие три месяца во всех публикациях будут использоваться эти данные», — говорится в комментарии.

Напомним, согласно данным регулятора, на начало февраля в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $468,63 млрд, специальные права заимствования — $24,09 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,26 млрд.