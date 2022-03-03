Астрахань, 3 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Астраханском казачьем кадетском корпусе состоялась акция в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на Украине. На плацу перед учебным заведением юные кадеты выстроились в колонны в виде буквы Z.Свою поддержку выразили также преподаватели и офицеры образовательной организации.

Kazak-dona.com Казаки

«Кадеты, офицерский и преподавательский состав Астраханского казачьего кадетского корпуса имени атамана И. А. Бирюкова выражают поддержку Вооруженным Силам РФ участвующим в спецоперации на Украине! Своих не бросаем!» — заявил коллектив казачьего корпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свою поддержку проводимой на Украине специальной военной операции ВС РФ выразили Забайкальские казаки и казаки Ростовской области.

Читайте также: Забайкальские казаки поддерживают спецоперацию по защите Донбасса