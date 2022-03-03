Киев, 3 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Более двух тысяч афганских беженцев в последние дни прибыли с Украины в Польшу. Об этом«Польскому радио» сообщил посол Афганистана в Польше Тахир Кадири. Он поблагодарил польские власти за помощь в эвакуации.

Mil.ru Беженцы

По словам посла, при содействии польских властей и пограничных служб его соотечественники смогли покинуть страну, в которой продолжается жестокий конфликт. «В первой группе эвакуированных были афганские студенты. Мы поговорили с польским Министерством иностранных дел, которое предложило нам помощь. В результате несколько дней назад студенты въехали в Польшу и попали в специальные приемные центры, где получили хороший приём, и с ними хорошо обращаются», — говорит Кадири.

Также посол сообщил, что из Украины в Польшу были эвакуированы афганские бизнесмены, у многих из которых не было при себе никаких документов. Тем не менее, польская сторона позволила им бежать в Польшу.

Как напомнил дипломат, несколько месяцев назад, после захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Польша помогла в эвакуации из страны людей, сотрудничавших с польскими военными и подвергавшихся преследованиям со стороны новых властей.

«Польская армия эвакуировала более тысячи афганцев, как тех, кто работал с польскими военными, так и тех, кто подвергся репрессиям. Поэтому это вторая такая помощь, за которую мы очень благодарны, особенно за справедливое обращение с афганцами на границе», — сказал Кадири.

Посол Афганистана в Польше Тахир Кадири был назначен ещё прежним правительством, но после прихода к власти в стране исламских радикалов не был отозван.

По оценкам ООН, в последние дни Украину покинули около миллиона человек. Большинство из них направляется в Польшу, некоторая часть — в Румынию и Молдавию.