Воронеж, , 16:40 — REGNUM Чиновникам правительства Воронежской области придётся отложить отпуска, решение принял губернатор Воронежской области Александр Гусев 3 марта.

Александр Гусев Kremlin.ru

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«По решению губернатора Александра Гусева, руководители всех ведомств исполнительной власти региона перенесут свои отпуска на более поздние сроки», — написал в телеграм-канале губернатор.

«Мобилизация всех управленческих ресурсов объясняется необходимостью в режиме онлайн отслеживать оперативную обстановку в регионе и стране в целом и вырабатывать решения по сохранению стабильного социально-экономического развития Воронежской области», — объяснил решение глава региона.

Он добавил, что при этом все права работников, в соответствии с трудовым законодательством, были соблюдены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области действует режим ЧС, введённый в связи с наплывом беженцев в регион.