Лениногорск, Татария, , 16:53 — REGNUM Жительница города Лениногорска на указанные мошенниками реквизиты перечислила более 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РТ.

Денег нет Bnkomi.ru

Пострадавшая в соцсетях увидела рекламу брокерской компании, прошла по ссылке и оставила свои данные. Вскоре с ней связался «представитель биржевой платформы» и рассказал о схеме получения прибыли. По указанию кураторов женщина вкладывала различные суммы денег, а все беседы об их выводе с платформы заканчивались необходимостью оплаты страховки и налогового вычета. Несмотря на выполненные условия, деньги на счет женщины так и не пришли. Затем аферисты обозначили требование платной «легализации денег». Только тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Общий ущерб составил более 500 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, житель Бугульминского района в ссоцсетях познакомился с девушкой, которая рассказала о заработке на инвестициях. Мужчина скачал необходимое приложение, а затем зарегистрировался на сайте и создал себе виртуальный кошелек. Вскоре по телефону с ним связался незнакомец и объяснил, как получать высокий доход от инвестиций.

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