Ростов-на-Дону, 3 марта, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону снизились цены на билеты в зоопарк. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 3 марта.

Александр Погожев ИА REGNUM Лама Гуанако в Ростовском зоопарке

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«В условиях экономической напряженности, вызванной введением санкций, как никогда необходимы сплоченность и поддержка. Снижение стоимости входного билета позволит зоопарку стать еще доступнее для широкой аудитории», — отметил он.

Взрослым теперь необходимо заплатить 550 рублей за посещение, для детей от пяти до 14 лет — 150 рублей цена не изменилась. До пяти лет ребёнок может пройти бесплатно.

ИА REGNUM сообщало, что зоопарк Ростова-на-Дону с 1 января 2022 года повысил цены на входные билеты для посетителей. Так, билет на одно посещение стоило 550 рублей, для детей от пяти до 14 лет — 150 рублей.