Дубовка, Волгоградская область, , 16:43 — REGNUM Виновной в жестоком убийстве своего четырехмесячного сына признана 21-летняя жительница Дубовки Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце лета 2021 года женщина неоднократно избивала своего сына — молодую мать раздражал плач ребёнка. После очередного «воспитательного момента» мальчик скончался. Его тело обнаружил сожитель женщины и сообщил об этом в правоохранительные органы. Прибывшим полицейским мать заявила, что накануне сын упал с детского кресла-качалки и ударился головой. Экспертиза установила, что смерть ребёнка наступила в результате тупых травм головы и шеи, осложнившихся отёком головного и спинного мозга. Под давлением доказательств женщина созналась в преступлении.

Суд приговорил волгоградку к одиннадцати с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на полтора года.