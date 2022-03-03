Вашингтон, 3 марта, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Американский штат Флорида ожидает, что сенат штата, где преобладает республиканское большинство, одобрит законопроект о запрете абортов после 15 недель беременности, сообщает 3 марта Reuters.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон ДеСантис

Закон о запрете абортов после определенного срока беременности в настоящее время также рассматривается Верховным судом США, что вызывает политические разногласия по всей стране.

Палата представителей Флориды уже одобрила законопроект. Ожидается, что губернатор Рон ДеСантис подпишет закон после его утверждения сенатом.

Отметим, что многие женщины на юго-востоке США приезжали для операции по прерыванию беременности во Флориду, так как в соседних штатах законы еще более жесткие.