Варшава, 3 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Польская студия Bloober Team прекратила продавать видеоигры на территории России. Соответствующая информация появилась на странице студии в Twitter 3 марта.

Пресс-служба Wargaming За игрой

https://twitter.com/BlooberTeam/status/1499353861047341056

Причиной для подобного решения стало проведение спецоперации на Украине. Также разработчики компании объявили об аналогичном ограничении для жителей Белоруссии.

Напомним, что на текущий момент студия Bloober Team занимается разработкой сразу нескольких проектов. Так, одним из них станет новая игра во вселенной Layers of Fear на Unreal Engine 5.