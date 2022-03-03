Тамбов, , 16:35 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 63 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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2 марта выявлено 614 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 101 тыс. 58 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 83 тыс. 643 пациента, в том числе 1522 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2204 человека. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.