Москва, 3 марта 2022, 16:34 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели опрос 3,5 тысяч жителей российских регионов с целью узнать их мнение о специальной военной операции по защите Донбасса. Абсолютное большинство опрошенных поддерживают решение президента РФ, сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
В Краснодаре один респондентов ответил на вопрос молодогвардейцев фразой: «Они вынуждены жить, каждую минуту опасаясь за свою жизнь». Похожие ответы дали и другие опрошенные жители страны: они знают о ситуации, происходящей на территории Донбасса, и поддерживают Россию в проведении специальной военной операции.
Видеоролик о проведенном социологическом опросе жителей России опубликован в социальных сетях «Молодой Гвардии Единой России».
Напомним, 18 февраля Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации объявили об организации выезда мирных жителей в Россию. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля Совет Федерации дал ему согласие на использование ВС за рубежом. Специальную военную операцию по оказанию помощи ДНР и ЛНР Россия начала 24 февраля.