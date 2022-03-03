Москва, 3 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели опрос 3,5 тысяч жителей российских регионов с целью узнать их мнение о специальной военной операции по защите Донбасса. Абсолютное большинство опрошенных поддерживают решение президента РФ, сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

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«Мы опросили более 3,5 тысяч жителей российских регионов: Москвы, Подмосковья, Тульской, Костромской, Брянской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Волгоградской, Ульяновской, Калужской, Тверской, Пензенской областей, Республик Удмуртия, Марий Эл и Краснодарского края. Более 90% из них поддерживают решение нашего Президента о проведении специальной военной операции. Люди считают, что она в первую очередь направлена на защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет жили в страхе и обстрелах со стороны Украины», — рассказал Антон Демидов.

В Краснодаре один респондентов ответил на вопрос молодогвардейцев фразой: «Они вынуждены жить, каждую минуту опасаясь за свою жизнь». Похожие ответы дали и другие опрошенные жители страны: они знают о ситуации, происходящей на территории Донбасса, и поддерживают Россию в проведении специальной военной операции.

Видеоролик о проведенном социологическом опросе жителей России опубликован в социальных сетях «Молодой Гвардии Единой России».

Напомним, 18 февраля Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации объявили об организации выезда мирных жителей в Россию. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля Совет Федерации дал ему согласие на использование ВС за рубежом. Специальную военную операцию по оказанию помощи ДНР и ЛНР Россия начала 24 февраля.