Москва, , 16:33 — REGNUM Не исключено, что власти Польши хотят выдавить Россию как крупнейшего поставщика с европейского угольного рынка и заместить освободившиеся объемы поставками польского угля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который призвал Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки российского угля.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас в ЕС доминируют антироссийские настроения, определяющие внешнеполитические решения Евросоюза. И здесь возможны любые действия, даже идущие глубоко вразрез с собственными экономическими интересами стран — членов ЕС, — сказал Моравецкий. — Это мы видим на примере каскада секторальных и блокирующих санкций, наперегонки вводимых США и Европой. В этой ситуации ЕС может поддержать предложение Моравецкого».

Как полагает Понкратов, эта инициатива найдет полную поддержку у «зеленого лобби» ЕС, давно ратующего за форсированный отказ от ископаемого топлива и в первую очередь угля.

«Можно проследить следующую цепочку. Первое — в 2008—2020 годы снижение использования угля и отказ от угольной генерации в ЕС. Например, в 2020 году ЕС сократил потребление угля сразу на 25,4%. Второе — в 2021 году рост потребления угля в ЕС на 11% как реакция на восстановительный рост европейской экономики после экономического кризиса, вызванного пандемией и ярко проявившейся «погодозависимостью» генерации на основе ВИЭ. Третье — в 2022 году рост стоимости угля в 2,5 раза за два месяца текущего года. Это позволяет прогнозировать фиксацию текущего уровня потребления угля в ЕС как минимум в среднесрочной перспективе при очень интересных ценовых уровнях», — сказал Понкратов.

По его мнению, весьма вероятно, что заявление Моравецкого направлено на то, чтобы выдавить Россию как крупнейшего поставщика с европейского угольного рынка и заместить освободившиеся объемы поставками польского угля.

«А Польша наряду с Германией входит в топ-10 наиболее обеспеченных запасами угля стран мира и имеет развитую угледобывающую промышленность с серьезными законсервированными мощностями», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Моравецкого, Польша немедленно перестанет импортировать российский уголь.

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