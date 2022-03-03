Лондон, , 16:31 — REGNUM В Министерство обороны (МО) России обратились представители Британии с просьбой помочь в эвакуации десяти подданных Соединенного королевства, сообщил 3 марта глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, речь идёт о семерых британцах, остающихся в Киеве, и троих, находящихся в Мариуполе.

«В Министерство обороны России обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации десяти подданных: семерых из Киева и троих из Мариуполя, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты», — сказал Мизинцев.

Он напомнил, что украинские нацисты открывают огонь по мирным жителям, в том числе иностранным гражданам, пытающимся покинуть города, подконтрольные Киеву.

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