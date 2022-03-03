Ярославль, 3 марта, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Ярославской области Тутаевский районный суд вынес приговор 21-летнему мужчине, избившему своего маленького ребёнка.

Brian Snelson Насилие

«В суде установлено, что в ноябре 2021 года мужчина, раздраженный тем, что его ребенок длительное время плачет, причинил ему телесные повреждения. Мать взяла ребенка на руки, однако, действий по оказанию ему медицинской помощи своевременно не предприняла», — пояснил суд.

Мужчину приговорили к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ребёнок находится в доме малютки, его здоровью ничего не угрожает. В то же время решается вопрос о лишении его матери родительских прав.