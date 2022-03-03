Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM Студент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) напал на преподавателя с кулаками из-за низкой оценки на зачёте. Об этом диком случае 3 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Кулак PublicDomainPictures

Инцидент произошел во время пересдачи зачёта. Иностранный студент по направлению «Прикладная математика — процессы управления» напал на женщину-преподавателя с кулаками и нанес ей телесные повреждения.

«По вызову тревожной кнопки прибыли представители правоохранительных органов. Студент задержан на месте происшествия, для проведения дальнейших мероприятий доставлен в отдел полиции. По заявлению потерпевшей проводится проверка», — рассказали в университете.

По предварительным данным, реакция студента была вызвана низкой оценкой.