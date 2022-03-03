Москва, , 16:27 — REGNUM На заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы лжёт, утверждая, что на Украине ведёт борьбу с нацизмом, последовал ответ российского руководства, сообщили 3 марта в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Так, в ходе телефонного разговора с французским коллегой президент России Владимир Путин указал на то, что в Донбассе много лет происходил геноцид — этим занимался режим в Киеве. Погибали люди, многие бежали с Украины.

Президент России дал разъяснения «по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», добавив, что российская сторона в ходе проводимой на Украине специальной военной операции будет «продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооружённых формирований».

Он указал французскому коллеге на то, что украинские боевики и сейчас продолжают совершать военные преступления: пример тому — размещение в жилых кварталах населённых пунктов боевой техники, использование в качестве живого щита мирных жителей.

«Президент России обратил внимание, что в упомянутом обращении Эммануэля Макрона ни слова не говорится о саботаже украинским руководством Минских договорённостей в течение семи лет, как и о том, что западные страны и сама Франция ровным счётом ничего не сделали, чтобы заставить Киев их выполнять», — говорится в сообщении.

Напомним, Макрон в своём заявлении «Обращение президента Франции к французам…», касавшемся Украины, сказал 2 марта, будто бы ложью является то, что Россия ведёт борьбу с нацизмом в ходе военной операции. Он также осудил позицию Путина по Украине и Донбассу.

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