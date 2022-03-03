Москва, , 16:24 — REGNUM Московские власти будут отслеживать ситуацию в строительной сфере города, сообщил 3 марта мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте».

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что строительная отрасль столицы не зависит от внешних рынков на 95% и сейчас продолжает работу в штатном режиме.

«Будем следить за ситуацией и изменением цен на рынке. При необходимости разработаем меры поддержки спроса», — написал столичный мэр.

По его словам, работа по импортозамещению, которую проводят в городе, «даёт уверенность в том, что стройкомплекс Москвы обладает запасом прочности на несколько лет вперёд и готов к любым сценариям».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал глав регионов не снижать темпов строительства.