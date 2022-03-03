Москва, , 16:24 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Сергей Боярский Дарья Драй, ИА REGNUM

Создание и распространение информации, заведомо не соответствующей действительности, предлагается карать уголовным сроком до 3 лет лишения свободы.

Если деяние совершено с использованием служебного положения, группой лиц, с использованием интернета — сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если распространение фейков повлекло общественно опасные последствия, наказание составит до 15 лет лишения свободы.

Госдума может рассмотреть законопроект на заседании 4 марта.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что изменения в законодательстве, связанные с ужесточением наказания за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, сейчас крайне необходимы.

«В интернет-пространстве, да и в некоторых средствах массовой информации, мы наблюдаем огромное количество фейков, недостоверных сведений о деятельности нашей армии в специальной операции на Донбассе и всей Украине», — отметил парламентарий.

«Фейки — это, к сожалению, рабочий инструмент манипулирования общественным сознанием. Информационная кампания по их созданию в этот раз приобрела немыслимые масштабы. Создать фейк не составляет труда, и он призван психологически надавить на зрителя. А по законам жанра «чернуха» намного быстрее и глубже проникает в сознание, вирусно распространяется по всему интернету, и именно поэтому с фейками так сложно бороться. Взять к примеру фейк о маленькой девочке, которая просит российских военных уйти — его массово раскидали с хэштегами «Украина», хотя в оригинале это палестинская девочка и израильский солдат. И такие фейки распространяются в том числе блогерами с многомиллионной аудиторией пользователей. Необходимо четко понимать — фейки создаются и распространяются абсолютно осознанно. Это организованная, спланированная кампания по полной дискредитации самой цели спецоперации на Украине», — подчеркнул Сергей Боярский.