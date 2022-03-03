Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Власти Ленинградской области, вслед за Санкт-Петербургом, на фоне снижения заболеваемости ковидом в регионе, отменили предъявление QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ленинградская область Lenobl.ru

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Таким образом QR-код о вакцинации к коронавирусу или перенесенном COVID-19 предъявлять при посещении большинства общественных мест уже не понадобится. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в защитных масках, но QR-код у них не спросят.

«Плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых возобновлена, но в этом случае QR-код пригодится», — отметили в обладминистрации.

Помимо отмены QR-кодов в общественных местах, власти региона разрешили проведение праздничных мероприятий, в том числе утренников в образовательных учреждениях. Однако посетить такие мероприятия сможет лишь один из родителей, который должен будет использовать медицинскую маску. Также разрешается проведение спортивных мероприятий для детей на выезде.

«Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается при соблюдении противоэпидемиологических требований и условии, что количество участников и зрителей на них будет в «красной» и «желтой» зонах — до 500 человек, в «зеленой» — до 1 тыс. человек. При этом численность зрителей не должна превышать 50% от общей вместимости мест проведения мероприятия», — отмечается в постановлении правительства региона.

Заметим, что инфицированным коронавирусом гражданам разрешено покидать места проживания и самоизоляции только для того, чтобы посетить врача и получить экстренную медицинскую помощь, а также выгула собаки не далее чем в 100 метрах от дома и выноса бытовых отходов.

Жители Ленобласти, которым исполнилось 60 и более лет, а также лица с хроническими заболеваниями, у которых нет действующего QR-кода, должны продолжить соблюдать режим самоизоляции и работать дистанционно. Помимо этого, 100% госслужащих необходимо иметь действующий QR-код или актуальный ПЦР-тест на ковид.

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