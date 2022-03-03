Калуга, 3 марта, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 72 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 336 человек. Днём ранее, 2 марта, в регионе было зарегистрировано 400 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 96 097 человек, 74 802 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 363 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.