Москва, , 16:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратил напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о замалчивании многолетнего геноцида народа Донбасса, сообщает 3 марта пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский лидер также напомнил, что из-за действий украинских властей сотни тысяч беженцев обратились за помощью к России.

«Кроме того, замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, приведший к многочисленным человеческим жертвам и вынудивший сотни тысяч людей искать убежища в России», — указано в сообщении.

Напомним, Франция является одним из гарантов выполнения Минских соглашений, однако за несколько лет так и не предприняла каких-либо заметных действий в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят специальную военную операцию с целью денацификации Украины.

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