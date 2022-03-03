Москва, 3 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратил напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о замалчивании многолетнего геноцида народа Донбасса, сообщает 3 марта пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер также напомнил, что из-за действий украинских властей сотни тысяч беженцев обратились за помощью к России.

«Кроме того, замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, приведший к многочисленным человеческим жертвам и вынудивший сотни тысяч людей искать убежища в России», — указано в сообщении.

Напомним, Франция является одним из гарантов выполнения Минских соглашений, однако за несколько лет так и не предприняла каких-либо заметных действий в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят специальную военную операцию с целью денацификации Украины.