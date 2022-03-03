Саратов, 3 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан в Саратовской области отменяют действующий из-за коронавируса карантин. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Дома-интернаты на территории Саратовской области во время карантина были закрыты на вход и выход для сотрудников, проживающих и посетителей. Сотрудники учреждений работали вахтовым методом сроком не менее 14 календарных дней.

Снятие ограничений касается домов-интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов, в том числе для несовершеннолетних и домов ребенка.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области дома-интернаты функционировали в закрытом режиме из-за угрозы распространения коронавируса с 24 января.

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