Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines увеличит количество рейсов в Стамбул из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания Turkish Airlines

Количество рейсов авиакомпании из Петербурга в Стамбул за сутки увеличится на один рейс. Таким образом, вместо двух их станет три. Это решение вступит в силу с 6 марта. Согласно изменениям, график дополнительного рейса будет выглядеть следующим образом: Стамбул — Санкт-Петербург с вылетом в 2:00, затем рейс Санкт-Петербург — Стамбул с вылетом в 7:20 (время местное).

При этом с конца ноября компания выполняет рейсы на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A330. Ранее использовались менее вместительные самолёты.

Отметим, о введении дополнительных рейсов между Петербургом и Стамбулом сообщили и в Pegasus Airlines. Они начнут выполняться с 5 марта.

Ранее Ростуризм объявил, что Стамбул является одним из транзитных маршрутов, по которым российские граждане могут добраться домой из стран ЕС, закрывших авиасообщение с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Пулково» отменили восемь рейсов европейских направлений