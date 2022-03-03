Махачкала, 3 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Дагестане оказалась заблокированной официальная страница МВД республики в Instagram. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба управления полиции.

Эмблема МВД

«Инстаграм-аккаунт МВД Дагестана заблокирован. Будем надеяться на скорейшее решение проблемы», — говорится в сообщении полицейского ведомства в Telegram-канале.В пресс-службе посоветовали читателям страницы МВД подписаться на резервный аккаунт либо узнавать о новостях в работе ведомства изTelegram-канала или на официальной странице в сети интернет.

Отметим, что в настоящее время комментариев от Instagram о причине блокировки страницы МВД Дагестана пока нет.