Москва, , 16:18 — REGNUM Строительная отрасль Москвы является на 95% независимой от зарубежных рынков. Об этом 3 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте».

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Строительная отрасль Москвы на 95% независима от внешнего рынка. Основные материалы на городских стройках — металл, бетон, фанера — российского производства. Транспорт и оборудование в основном закупаем на заводах России и Белоруссии», — написал мэр.

По его словам, также обеспечены всем необходимым и метростроители, продолжающие строить Большую кольцевую и радиальные линии подземки.

В целом столичные стройки, по словам Собянина, работают в штатном режиме.