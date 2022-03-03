Ла-Сьота, , 16:32 — REGNUM Французская таможня арестовала яхту главы «Роснефти» Игоря Сечина, которая пыталась покинуть средиземноморский порт Ла-Сьота, сообщает 3 марта Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Брюно Ле Мэра.

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Яхта была арестована через считанные дни после того, как Запад ввел масштабные санкции против России и российских бизнесменов на фоне ситуации на Украине.

Яхта Сечина Amore Vero длиной почти 88 метров прибыла в Ла-Сьота 3 января и должна была остаться там до 1 апреля для ремонта, сообщило министерство финансов Франции, добавив, что судно попало под новые санкции.

Ранее Германия арестовала яхту Алишера Усманова стоимостью почти $600 млн.