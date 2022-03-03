3 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили задержание 14 граждан украинского происхождения из числа французских легионеров в Париже.

Тимур Кондратьев, , 17:17 — REGNUM Информация о том, что 14 военнослужащих украинского происхождения Иностранного легиона Франции, направлявшихся на Украину, задержаны полицией в Париже, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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"Наёмников со всего мира собирают. Неудивительно, что на стороне Украины выступают даже откровенные исламистские террористы!» — пишет Наталия М.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз Французский легион позволяет своим военнослужащим ехать воевать на Украину, значит, французские власти совсем не против, чтобы её наёмники убивали российских солдат.

«Франция отправляет наёмников на Украину. А кого эти французские легионеры должны там убивать? Не российских ли солдат? Получается, что Франция так завуалировано объявила России войну?» — задаётся вопросом Сергей П.

«А иностранный легион, на минуточку, состоит по большей части из беглых преступников из разных стран. Те же бандиты, но под покровительством Франции», — отмечает Станислав Ф.

Боец Иностранного легиона Франции Joe_Hillsund

Некоторые комментаторы отмечают, что наёмники могут ехать на место боевых действий лишь с одной целью — извлечь для себя выгоду.

«Они туда едут с расчетом там помародёрить. У Киевских властей денег нет, чтобы прокормит всех этих наёмников. Будут отдавать «натурой», — считает Ксения А.

Часть людей полагает, что французское командование Легиона может покарать украинцев, решивших сбежать к себе на Родину.

«Ну если у них контракт не закончился, то они нарвались на большие неприятности, раз решили сбежать на Украину», — предполагает Валерий Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы из числа французских легионеров наказанию подлежать не будут, потому что они получили разрешение на отъезд в сторону Украины.

«На самом деле Франция дала разрешение, чтобы её солдаты иностранного легиона или добровольцы туда ехали. Оставила им право ехать с оружием», — поделился своим мнением Александр Е.

«Фигня всё это. По легиону было распоряжение: кто из легионеров-украинцев желает ехать воевать за свою Родину, тех командование легиона согласно отпустить. Видимо, тут какая-то неразбериха случилась», — предположил Андрей И.

Иностранный легион на похоронах товарища. Марокко.1920 Bundesarchiv

Отдельные комментаторы предупреждают французов, что недальновидные решения руководства Франции вскоре им сильно аукнутся.

«Сейчас Запад захлебнётся проблемами от «цэ Европы». Это только начало. Сначала мигранты заполонят всю восточную Европу, а затем украинцы начнут поднимать криминальный уровень на улицах Парижа. Добавьте сюда ещё наёмников, которые после мародёрств на Украине начнут мародёрить во Франции», — написал Сергей В.

«А где Макрон? Почему он не добился от Зеленского выполнения Минских соглашений? Обещал же! А теперь французский президент разрешает своим наёмникам ехать на Украину, чтобы убивать русских? Вот он, образчик европейского лицемерия. Нельзя Европе верить никогда!» — пишет Мария М.

Напомним, 2 марта радиостанция RTL сообщила о том, что 14 военнослужащих Иностранного легиона Франции, направлявшихся на Украину, задержаны полицией в Париже. Выяснилось, что лишь у девяти наёмников украинского происхождения были увольнительные разрешения, а пятеро находились вне воинской части нелегально.