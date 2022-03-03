Москва, , 16:12 — REGNUM Если говорить об условном «весе» стран, отказавшихся осуждать Россию и требовать от неё того, что не входит в её планы, то это большая часть нашей планеты и по численности населения, и по экономическому потенциалу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 марта, комментируя итоги голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

ООН Inshorts.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Как сообщалось ранее, резолюция поддержали представители 141 страны, воздержались — представители 35 стран, проголосовали против — представители 5 стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «западные коллеги наши добиваются таких результатов чистым шантажом и выкручиванием рук».

« Вопрос о недавнем голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением проводимой Россией специальной военной операции на Украине и призывом прекратить её требует пояснений.

Первое касается численного расклада. За эту резолюцию проголосовала 141 страна, воздержались 35 стран, против голосовали 5 стран (Белоруссия, КНДР, Россия, Сирия и Эритрея). Остальные делегации не приняли участия в голосовании. Здесь уместно напомнить, что против российской резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», то есть резолюции, направленной в первую очередь против политики нынешнего правительства Украины, проголосовало осенью прошлого года только две страны: сама Украина и США. Вспоминаются также времена СССР, когда регулярно в ООН принимались антиизраильские резолюции, которые, однако, никак не изменили политику Израиля.

Тем не менее, влияние состоявшегося голосования на мировое общественное мнение сбрасывать со счетов не стоит. Под этим углом зрения встаёт вопрос о том, какие страны несмотря на американский диктат, о котором сегодня на своей пресс-конференции рассказал Сергей Лавров, отказались осуждать нашу страну. Это, в частности, Алжир, Ангола, Армения, Вьетнам, Иран, Ирак, Казахстан, Киргизия, Китай, Конго, Куба, Мексика, Монголия, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Южная Африка, Таджикистан, Зимбабве. Не приняли участия в голосовании Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла и некоторые другие.

Итак, как мы видим, из бывших республик СССР за эту антироссийскую резолюцию проголосовало меньшинство: сама Украина, а также Грузия, Молдавия, Эстония, Латвия, Литва.