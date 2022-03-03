Владимир, 3 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки был госпитализирован 101 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на коронавирус

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3 марта выявлено 604 новых случая заражения коронавирусом — на 79 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 138 тыс. 52 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 94 тыс. 771 пациент, в том числе 753 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3223 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.