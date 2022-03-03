Москва, 3 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Минтранс РФ 3 марта запустил «горячую линию» оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики: +7 (499) 495-00-11. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных грузовых перевозок между Россией и зарубежными государствами, она доступна с 08:00 по 20:00 мск для всех заказчиков грузоперевозок, а также — логистических компаний.

Транспортное движение

Электронная почта для направления обращений: gruz@sicmt.ru.

Ранее о транспортных средствах, задержанных на Украине, известил генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Андрей Курушин.

По его словам, в настоящее время на территории соседнего государства находится более 140 транспортных средств российских международных автоперевозчиков. Они прибыли на Украину до обострения ситуации и в настоящее время удерживаются украинскими властями.

По словам Андрея Курушина, уже известны девять случаев их принудительного изъятия, еще в отношении шести автопоездов, принадлежащих группе компаний «Д-Транс», идет процедура изъятия.

«Водители при этом остаются без крова, питания и денежных средств. Если изъятие происходит в пункте пропуска, водители вынуждены пешком проходить на сопредельную сторону и искать хоть какую-то возможность вернуться домой, так как регулярное транспортное сообщение между государствами Европы и Российской Федерации в настоящее время отсутствует.

Еще хуже ситуация у водителей, находящихся на территории Украины вдали от её границ. В частности, водители четырёх автопоездов, изъятых украинскими властями в порту Черноморск вблизи Одессы, фактически выброшены на улицу. Они не имеют возможности не только добраться домой, но и найти временное место проживания, так как владельцы гостиниц отказываются их заселять», — говорится в письме главы АСМАП.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации.