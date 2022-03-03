Москва, , 16:09 — REGNUM На сегодняшний день в России порядка 12% населения в той или иной степени вовлечены в криптовалютные операции, сообщил Антон Горелкин в ходе Экспертного круглого стола по развитию блокчейн-технологий и регулированию оборота криптовалют.

Криптовалюта ИА REGNUM

«Если переводить из процентов, это миллионы наших сограждан. И наша задача — защитить этих людей от угроз, связанных с теневым оборотом криптовалюты, мошенническими действиями, также использованием в криминальных расчетах, неопределенность статуса площадок», — заявил он.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что важно очень внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в России. По его словам, цифровая финансовая инфраструктура — полноценная часть финансовой системы, и, если технологии будут развиваться в рамках закона, это даст новые современные инструменты для людей и отчисления в бюджеты. Однако при регулировании криптовалют необходимо предусмотреть все возможные риски — защитить людей от возможных мошеннических действий, не допустить их использование для криминальных расчетов.

Напомним, на совещании с членами правительства 26 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку прийти к единому мнению о регулировании рынка криптовалют. Президент отметил, что ЦБ не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности.